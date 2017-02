Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde (V), tror ikke det har vært en 8. mars-komité i Haugesund før. Og da er på tide.

– Da vi evaluerte arrangementet vårt i fjor, fant vi ut at nå skal vi samle alle krefter og starte en komité, sier Vihovde.

Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde (V), blir leder i stiftelsen «8. mars-komiteen i Haugesund». Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Ble kritisert

Vi må skru tiden tilbake. 8. mars 2016 lokket med to arrangementer i Haugesund. På Cafe René inviterte Venstre, KrF, Sp, Ap, SV, og Fagforbundet, til arrangementet «Kvinner, makt og motstand». På andre siden av kaien fristet Høyre med «Er det bedre å være mann, enn dame i Haugesund?».

Begge valgte de samme tidspunktene.

Samfunnsdebattant, Nancy Herz, kritiserte de politiske partiene i Haugesund i fjor, for manglende samarbeid om Kvinnedagen. Foto: NRK skole

Samfunnsdebattant, Nancy Herz, etterlyste politikere som kunne bruke uenigheter til noe positivt, ved å gå sammen om et felles arrangement. Hun brukte uttrykket «førstemann til mølla», for å beskrive hva hun mente deltagelsen på kvinnedagen i Haugesund, ble basert på.

– Det er på høy tid at det dannes en 8. mars-komite i Haugesund, sto det i hennes leserinnlegg i Haugesunds Avis.

Klarte ikke å bli enige

Men det viser seg at partiene faktisk hadde snakket om et felles arrangement, men at de ikke klarte å bli enige.

– Det var litt stor politisk avstand mellom oss, sier gruppeleder i Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan, og fortsetter:

– Nå har vi klart å samles og gjøre det litt mindre partipolitisk, og litt mer likestillingspolitisk. Den endringen lever vi godt med.

– Vi klarte ikke å bli enige i fjor, sier leder i Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

I januar ble stiftelsen «8. mars-komiteen i Haugesund» registrert i Brønnøysundregisteret. Programmet for kvinnedagen om en snau måned er snart spikret, men den nye stiftelsen skal også ha fokus på kvinnesak og likestilling ellers i året.

– Vi skal være en synlig samfunnsaktør når det dukker opp problemstillinger der vi ser at likestillingen ikke fungerer, sier Vihovde som er valgt til leder i stiftelsen.

Alle de politiske partiene som har representanter i Bystyret i Haugesund, er med. I tillegg til Fagforbundet og LO.

– Men alle kan melde seg inn, sier Vihovde.

Et mannsdominert næringsliv

For henne er likelønn en viktig kampsak.

– I vår region har vi et næringsliv som er ganske mannsdominert. Vi må løfte fram kvinnene våre. Vi opplever ofte at det blir sagt at "vi må ha med oss en kvinne fordi det tar seg ut". Men kvinner må være med fordi de er dyktige. Det må vi hele tiden snakke om, også må vi synliggjøre hvor dumt det er, sier Vihovde.

Samfunnsdebattant Nancy Herz er glad hjembyen endelig får sin egen komité.

– Det er utrolig gøy at partiene klarer å bli enige. Det er mange andre dager i året en heller skal være uenige, sier Herz.