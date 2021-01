Oppretter beredskapsutvalg

Norges Ishockeyforbund har satt ned et beredskapsutvalg som skal se på mulighetene for å få gjennomført siste del av sesongen for eliteserielagene. Mange spillere er koronasmittet, og serien er utsatt på ubestemt tid. – Målet er fortsatt å gjennomføre både serien og sluttspillet, sier ass. generalsekretær Kristoffer Holm.