Opplevde ferjekrasjen som skummel

Julia Hersvik, mannen og barnet på sju månader hadde akkurat sett seg i bilen om bord på Fjord1-ferja over Boknafjorden då dei opplevde ein kraftig smell torsdag kveld.

– Bilen sklei nesten ein meter fram. Heldigvis var babyen festa i bilstolen. Eg kjenner framleis eg er skjelven når eg snakkar om det, fortel ho til NRK.

Fleire bilar kolliderte om bord på ferja, og ferjekaien fekk skadar i samanstøyten som skjedde klokka 19.30. Det er framleis ikkje opplyst kva som var årsaka til kollisjonen, verken av politiet eller Fjord1.

Julia Hersvik opplevde informasjonen som dårleg i etterkant.

Ifølgje regionleiar i Fjord1, Tor Kristoffersen, har det vore ein kraftig smell. Han seier at dei ikkje kjenner årsaka, men at dei granskar dette nå.

– I utgangspunktet skal ikkje dette skje, me prosedyrar som gjer at me skal ha kontroll på dette. Men det blir ein del av granskinga me må gjera etterpå, seier han.

Dei ventar nå på reserveferje i sambandet. Alle avgangane til MF Boknafjord er nå innstilt.