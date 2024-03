Opphever tiltak mot fugleinfluensa

Mattilsynet opphever alle restriksjoner etter fugleinfluensa i Lund i Rogaland, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Den 18. februar ble det påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune. Mattilsynet innførte raskt soner med tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg.

Siden det ikke har oppstått flere tilfeller av sykdommen blant fjørfe i fangenskap, kan sonene derfor fjernes igjen, ifølge regiondirektør i sør og vest Lise Petterson.

– Vår opplevelse er at samarbeidet med de berørte har fungert godt, også i denne runden med fugleinfluensa. De tar smittevern på stort alvor, for å hindre at denne alvorlige sykdommen skal spre seg til flere dyr, sier Petterson.