Opphever portforbud for fugler

Mattilsynet opphever portforbundet for fjørfe i alle kommuner i Rogaland. Antall døde havsuler har avtatt, og det er ikke lenger noen rapporter eller påvisninger av fugleinfluensa som tyder på at vi trenger spesielle tiltak i Rogaland. Mattilsynet understreker likevel at det er sannsynlig at det vil komme nye perioder med høyere smitterisiko. De ber derfor om at alle som har fjørfe er påpasselige med smittevern og har lav terskel for å varsle Mattilsynet ved mistanke om smitte.