Opphever bruksforbud

Politiet opphever bruksforbud på russebuss fra Haugalandet som i helgen ble stanset av utrykningspolitiet i en 80-sone i Sveio kommune. Politiadvokat Sveinung A. Andersen sier at det får såpass store konsekvenser for andre enn sjåføren at politiet har valgt å oppheve bruksforbudet.