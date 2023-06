Opphevar bålforbod

Brannsjefane i Rogaland brann og redning har bestemt seg for å oppheve bålforbodet frå og med i dag. Årsaka er at det har vore såpass med regn dei siste dagane oat gras. lyng- og skogbrannfaren er redusert, skriv brannvesenet i ei pressemelding. Det betyr likevel at det ikkje er fritt fram for å tenne bål. Det er generelt bålforbod frå 15. april til 15. september i skog og utmark, men no er det log å grille eller tenne bål på stader der det er tilrettelagt eller der det ikkje er fare for brann.