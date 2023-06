Oppgradering av Røldal Suldal Kraft viktig for Suldal

Det betyr mye både i form av arbeidsplasser og inntekter for Suldal at Lyse nå tar opp igjen planene om å oppgradere Røldal-Suldal Kraft for milliardbeløp. Det sier Venstre sin ordførerkandidat og eier av Energihotellet på Nesflaten, Olav Lindseth. Oppgraderingen innebærer blant annet å få langt mer kraft med samme vannmengde med minimale nye naturinngrep i de eksisterende kraftanleggene.

Lyse la planene på is i høst da regjeringen økte skattenivået for kraftselskapene med blant annet høyprisbidraget. Når det skal avsluttes innen utgangen av 2024, stoler Lyse på at dette skjer, og tar opp igjen planene om oppgradering.