Oppdaget tyveri på direkten

I natt fikk politiet melding om et pågående innbrudd i en bolig i Rossabø i Haugesund. Melder hørte lyder som tydet på at noen var i ferd med å bryte seg inn. Politiet rykket ut til adressen og fikk raskt kontroll på to damer i 30 og 40 årene. Det var store skader på en terrassedør. Damene er pågrepet og politiet oppretter sak.