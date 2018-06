Opnar toppidrettssenter i Stavanger

Olympiatoppen har opna eit kompetansesenter for toppidrett i Rogaland. Det skal halde til i Vikinghallen, like ved Tjensvollkrysset i Stavanger. Annamaria Gutierrez (V) leiar i utval for kultur og idrett i Stavanger, klypte snora.