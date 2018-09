Opnar for lokale endringar

Vegdirektøren opnar for at det lokalt kan gjerast endringar i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Då må alle lokale partar vere samde, inntekter og utgifter må gå opp og nullvekstmålet for privatbilismen må stå ved lag. Styringsgruppa er samde om å reforhandle med staten, om mellom anna rushtidsavgifta, før nyttår.