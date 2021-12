Operert etter voldshendelse

En mann ble sendt til sykehuset med livstruende skader etter en voldshendelse på Eiganes i Stavanger i går. Mannen er operert og tilstanden beskrives som alvorlig men stabil.

Politiet har siktet en mann for hendelsen. Han er siktet for grov kroppsskade, og sitter i arresten.

De to mennene kjenner hverandre, og begge to er kjent for politiet fra før.