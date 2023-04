Sokndal kommune har sikret seg en egen avtale med utbyggerne av nye vindturbiner på Moldalsknuten som vil være en utvidelse av Tellenes Vindpark.

Avtalen innebærer at kommunen har rett til å ta en beslutning etter prosjektet er konsekvensutredet.

Det er ikke selvsagt.

Har kommunen gitt tillatelse, kan de ikke angre etter at konsekvensene er avdekket. Den eneste muligheten er i så fall å ikke godkjenne det aktuelle området til bruk for vindprosjekter.

Men med avtalen Sokndal har gjort, har de muligheten til å avslutte hele prosjektet etter de har blitt kjent med konsekvensene av å bygge nye vindturbiner.

Ordfører Jonas Sokndal (KrF) har laget en egen avtale med utbygger av nye vindturbiner i Sokndal. Foto: Arild Eskeland / NRK

Ordfører i Sokndal kommune, Jonas Sayed, mener at avtalen var avgjørende for å få et flertall for å gå videre med prosjektet.

– Jeg tror at hvis vi skal lykkes med mer fornybar kraftproduksjonen i Norge, må kommunen som skal leve med de negative konsekvensene ha en reel avgjørelsesrett. Det er vi som kjenner konsekvensene.

Sayed håper slike avtaler ikke vil være nødvendig i fremtiden.

– Det er en uting at vi som kommune sammen med utbygger må finne ut kreative løsninger når staten ikke gir oss myndighet.

Tror det blir mer utbygging

Et nytt lovendringsforslag regjeringen har hatt på høring, som snart blir sendt tilbake til Stortinget, har som mål å gi kommunene mer makt i vindkraftsaker.

KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad mener likevel regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag.

– Jeg mener at kommunen må kunne si ja til å få konsekvensene utredet, også ha en sjanse til å si nei når de er på bordet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener at staten bør gi kommunen avgjørende myndighet når det gjelder vindkraft. Foto: Arild Eskeland / NRK

Ropstad tror det vil bli mer vindkraft i Norge dersom dette blir utfallet.

– Hvis regjeringen tør å la kommunene ha det siste ordet, tror jeg at det kommer til å bli bygd ut mer. Da blir det de rette stedene og der kommunene er innstilt på.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap), tror forslaget som de vil komme med til Stortinget vil gi en trygghetsfølelse til vertskommunene.

Hun forteller at de jobber med å gjøre ferdig et forslag til et vedtak, som Stortinget skal ta stilling til.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg er trygg på at det vil gi kommunen enda større grad av den vetoretten og tryggheten som de trenger for å åpne opp for vindkraftprosjekter i kommunen.

– Med dette, vil det være unødvendig med en slik avtale som de har skaffet seg i Sokndal?

– Jeg er glad for at Sokndal har sagt ja til mer vindkraft og hvis det var en slik avtale som var nødvendig så skal ikke jeg ha noen synspunkter på det.

Ville stemt nei uansett

Bjerkreim kommune sa under kommunestyret tirsdag kveld ja til å gå videre med vindkraftutbygging på Moifjellet og Litle Svela.

Men det som skulle bli Norges høyeste vindturbiner på Trollåsen, ble det stemt nei til.

Ordfører i Bjerkreim, Kjetil Slettebø (Sp) stemte ja til å gå videre med prosjektet, men ordførerkandidat fra samme parti, Bente Gro Milwertz Slettebø (Sp) stemte nei.

– Jeg stemte nei fordi jeg ikke ønsker vindkraftutbygging der det bor folk.

Ordførerkandidat i Bjerkreim, Bente Gro Milwertz Slettebø ville ikke stemt ja til Trollåsen uansett. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hadde Bjerkreim laget en avtale med utbyggerne slik som det er gjort i Sokndal, ville Slettebø fortsatt ikke vurdert Trollåsen.

– Jeg hadde stemt nei uansett, og jeg hadde håp om at et flertall ville støtte et nei i og med at regelverket ikke er fastlagt.