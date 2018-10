Ønsker å redusere rushtidsavgiften

Alle de fire kommunene på Nord-Jæren er enige om at rushtidsavgiften kan reduseres, samtidig som nullvisjonen opprettholdes. Det kom frem under møtet til forhandlingsutvalget for bomringen på Nord-Jæren i kveld. Utvalget er innstilt på å finne en løsning ved neste møte.