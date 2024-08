ONS-fyrverkeriet gjekk etter planen

Gratiskonserten og fyrverkeriet for energimessa ONS gjekk for det meste etter planen i Vågen i Stavanger i går kveld.

Eit demonstrasjonstog markerte protest mot at Noreg skal ta opp meir olje og gass, men det gjekk fredleg for seg.

Det var rykter om at demonstrantar frå Extincion Rebellion ville hindre oppskytinga av avslutningsfyrverkeriet. Det blei løyst ved å flytte oppskytinga, og at det skjedde 20 minuttar før annonsert, skriv Aftenbladet i dag.