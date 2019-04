Omstridt pub får skjenkerett

Rådmannen i Stavanger anbefaler at utelivskonseptet Old Irish Pub får skjenkebevilling, i følge Aftenbladet. Det skjer til tross for brudd på arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven. Saken skal opp i formannskapet på torsdag.