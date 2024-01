Omsorgsbustader står tomme i Strand av økonomiske årsaker

Fleire omsorgsbustader i Strand kommune står til ei kvar tid tomme for at kommunen skal spara pengar, skriv Strandbuen.

Det skuldast ein stram kommuneøkonomi og prioriteringane til det politiske fleirtalet til Høgre, Frp, Venstre og KrF, seier Leif Nieuwejaar i Arbeidarpartiet.

Fungerande ordførar Bjørg Tryland seier at det berre er midlertidig at omsorgsbustadane står tomme i Strand.