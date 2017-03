Omkjøring Hundvåg



Hundvågveien blir torsdag stengt for trafikk ved Hundvåg Ring på grunn av veiarbeid, melder Statens vegvesen. Det betyr omkjøring i 2 rundt måneder.

Varetransport til Hundvågveien skal skje via Austbøvegen. Lokal biltrafikk kan skje samme vei eller via andre lokale veier.