Omkjøring etter steinras på E39 ved Moi

Personer i området blir evakuert bort fra rasområdet etter at det gikk et steinras på E39 ved Moi i natt. En bil fikk stein over seg. Fører var klar og våken, men blir sett til av helsepersonell. Veien er stengt frem til rasstedet blir undersøkt av en geolog. Det er skiltet omkjøring på stedet inntil geologen får sett på rasområdet.