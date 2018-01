Omkamp vindmøller

"Siragrunnen AS" har tidligere fått avslag på bygging av vindmøller utenfor kysten av Rogaland og Vest-Agder. Nå prøver "Amon AS" å få godkjent et "demonstrasjonsprosjekt" litt lenger ut fra kysten. Olje- og energiminister Terje Søviknes har tidligere uttalt at han vil se på mulighetene for realisering av et prosjekt uten full konsekvensutredning.