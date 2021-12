Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ledelsen ved konsertstedet Folken i Stavanger er varslet av smittesporingsteamet i Stavanger kommune. Det var rundt 600 deltakere på konserten.

– Vi ble varslet torsdag ettermiddag, og har brukt hele kvelden på å kontakte konsertgjengere per SMS, e-post og telefon, sa daglig leder Jesper Brodersen til NRK torsdag.

Dette er det andre stadfestede tilfellet av omikron-varianten i Rogaland. Det første smittetilfellet ble påvist i Sandnes tirsdag.

Folken i Stavanger er kjent landet over som konsertscene. Forrige lørdag var DeLillos i byen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ni bekreftede tilfeller

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger sier det fredag morgen er bekreftet til sammen to tilfeller av omikron i Stavanger kommune. Det betyr at det er ett smittetilfelle i tillegg til det på Folken.

– Vi har et par tilfeller av bekreftet omikron og noen flere som er mistenkt omikron, sier hun.

Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune. Foto: Marte Skodje / NRK

Hun sier smittesporingsteamet i kommunen jobber på spreng for å avklare smitten på Folken forrige lørdag.

Men fredag formiddag melder Stavanger kommune at de ikke har kapasitet til å teste alle de rundt 600 konsertdeltakerne likevel.

De ber i stedet alle som har symptomer om å teste seg, og at de unngår forsamlinger.

Rogaland har nå ni bekreftede tilfeller av omikron, etter at kommunene Hå og Karmøy fredag meldte om tre smittetilfeller hver.

Stor fan på konserten

Nils-Henrik Stokke er superfan av DeLillos, og har et sted mellom 70-80 konserter med bandet bak seg.

Nils-Henrik Stokke. Foto: Line Owren

– Det var en fantastisk konsert. Man følte endelig at man fikk litt smak av honning og oppleve at livet var normalt. Jeg kan godt gå i karantene for en god DeLillos-konsert, sier Stokke.

Selv om han ikke måtte være i karantene mer enn en halv dag har familien valgt å gjennomføre de allerede bestilte PCR-testene for å være på den sikre siden.

Han mener konserten gikk pent og pyntelig for seg.

– Det var ingen knuffing og hopping, understreker han.

– Ikke veldig overrasket

Ståle Frafjord var på konserten med konen sin. Han er ikke overrasket over beskjeden om smitten der.

– Det var jo en konsert med 600 publikummere, og da er det ikke helt utenkelig at det dukker opp smitte. Derfor var jeg nok ikke veldig overrasket da jeg fikk meldingen, sier han.

Ståle Frafjord var på DeLillos-konserten. Foto: Hanne Høyland / NRK

For ham virket det som de fleste var bevisste på smittevern.

– Jeg tror de fleste som var der hadde registrert at det var økende smitte i samfunnet, men det var jo konsert. Det var lagt opp til at folk sto relativt tett, sier Frafjord, som er tidligere redaktør i NRK Rogaland og nå jobber som journalist i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Frafjord og konen hadde tatt noen forholdsregler, og tok beskjeden om smitte med ro.

– Vi hadde vært veldig forsiktige, passet på å stå bakerst. Da vi fikk beskjeden, så tok begge oss to en hurtigtest som var negativ. Nå får vi holde oss inne til vi får tatt en PCR-test.

Vaksineforsker ikke bekymret

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus sier folk i utgangspunktet ikke trenger å være bekymret hvis de har vært på DeLillos-konserten og får påvist omikron.

– Hvis man er fullvaksinert er det lav sannsynlighet for at det blir noe særlig større plager enn den plagen karantenetiden vil medføre, i tillegg til litt mild sykdom. Man kan sånn sett slappe av og ikke føle seg redd, sier hun.

Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther / UiO

– Men det er selvsagt viktig at man holder karantenen og følger de reglene som er satt slik at vi ikke får masse spredning til alle i samfunnet. Da vil helsevesenet slite, sier hun.

Omikron-varianten sprer seg nå til stadig flere områder i Norge.

Fredag er det registrert til sammen 150 nye koronasmittede i Stavanger fra siste døgn. Dette er det høyeste tallet hittil i pandemien.