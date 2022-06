Omfattende tiltak

Det er behov for omfattende tiltak for å redusere forurensningen fra jordbruket til Hålandsvatnet i Stavanger og Randaberg.

Ny forskning viser at det er behov for omfattende tiltak for å bedre vannmiljøet.

Hålandsvatnet tilføres om lag 730 kg fosfor per år, og 85 % av dette skyldes avrenning fra jordbruket. For å oppnå god miljøtilstand i vannet er det behov for å redusere tilførselen med 63 %, til 270 kg fosfor per år.