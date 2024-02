Omega 365 Solutions er årets lærebedrift 2023

– Jeg er rørt og stolt over at vi mottar denne prisen. Lærlingordningen er en viktig byggestein for vår bedrift, og i samfunnet, sier Sigmund Lunde, styreleder i Omega AS.

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland deler årlig ut prisene «Årets lærebedrift» og «Årets hederspris» innen fag- og yrkesopplæring.

I år gikk prisen «Årets lærebedrift» til Omega 365 Solutions sin avdeling i Haugesund, og ble delt ut under den årlige fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen arrangert av Rogaland fylkeskommune.