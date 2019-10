Øltyver på Sola

Mye tyder på at to personer har vært inne i en butikk på Sola og stjålet øl. Det melder politiet, som skriver at ingen er mistenkte, men at spor er sikret fra stedet og sak opprettes. Meldingen om innbruddet i Skibmannsvegen kom kl. 03.04 i natt.