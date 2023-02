Oljeserviceselskap med godt fjorår

Oljeservice-selskapet Aker Solutions opplyser at dei hadde sin største auke i ordrar nokon gong i fjor, og at inntektene auka med over 40 prosent frå året før. I tillegg til eit svært godt år i 2022, reknar selskape med ytterlegare vekst i resultatet på 15 prosent i år, seier administrerande direktør Kjetel Digre.