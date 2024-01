USA og Storbritannia gikk i natt til et større angrep mot Houthi-opprørere i Jemen. Målet er å stanse angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet. Jemen angriper skip som skal til Israel som en reaksjon på Israels krigføring mot Hamas.

Uroen i Midtøsten påvirker oljeprisen. Siden i går kveld har oljeprisen steget 2,2 prosent og er nå oppe i 80 dollar fatet.

– Det er ganske vanlig å se en endring. Denne er ikke så stor. Årsaken til at endringen ikke er så stor, er at angrepet ikke har gått ut over oljeproduksjonen i området, sier oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i bedriftsbanken SEB.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB. Foto: SEB

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB sier risikoen for at oljeproduksjonen går ned og oljeprisen opp er litt høyere etter det som skjedde i natt.

– Hvis noen frykter at noe kan skje med tilgangen på olje, så kan det være at de ønsker å sikre seg mer enn ellers. Da vil oljeprisen gå opp, sier Berg.

Bikket 80 dollar fatet

Oljeprisen har holdt seg stabil utover fredag formiddag, men rett rundt 12.00 bikket den 80 dollar fatet.

Oljeprisen var i høst inne i lang nedgangsperiode. Men nå er den på vei oppover igjen. Torsdag formiddag i forrige uke kostet ett fat nordsjøolje rett under 79 dollar etter at den onsdag formiddag ble handlet for under 75 dollar.

– Hvis uroen i Midtøsten går utover oljeproduksjonen, så kan prisen gå mye opp, sier Schieldrop.

Vil ha den opp mot 90 dollar

Det er angrepet mot Israel 7. oktober og krigføringen mot Hamas på Gaza som ligger i bunn og sprer uro i Midtøsten ifølge Schieldrop.

– Det som skjer i Jemen er et symptom på krisen Gaza har skapt. Hadde det vært en isolert hendelse at houthiene angrep skipstrafikken, så hadde USA og Storbritannia oppnådd det de ville. Men nå er frykten at uroen skal spre seg til store oljeprodusenter.

Energianalytiker Thina Saltvedt. Foto: Nordea

Verdens viktigste oljeproduksjon skjer i Midtøsten. Ifølge energianalytiker Thina Saltvedt ønsker Opec+ at oljeprisen skal bikke 80 dollar og helst gå opp mot 90 dollar.

– Det har ikke skjedd fordi amerikanske produsenter har skrudd opp produksjonen. USA har dermed en større buffer mot prisstigninger, sier Saltvedt.

Men øker konflikten i Midtøsten og Iran og Oman blir trukket mer inn, så kan det få store konsekvenser. De to landene står på hver sin side av Hormuzstredet og hver sin side i konflikten.

– Oljemarkedet er skjørt. Det er lite ekstra å gå på, og frykter kjøpere at det vil bli mangel på olje vil de kjøpe mer for å sikre seg nok olje. Dermed stiger prisen.