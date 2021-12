Oljeprisen faller

Den nye omikron-varianten av koronaviruset fører til at oljeprisen falt med over 4 prosent i dag tidlig, til 71,4 dollar fatet for Nordsjøolje, skriver Dagens Næringsliv.

Dette er en av de laveste oljeprisene denne måneden, og er mer en 10 prosent lavere siden november.

Oljeprisfallet blir forklart med nervøsitet for hvordan omikron-varianten kan påvirke etterspørselen.