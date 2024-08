Oljepionerene har fremdeles ikke fått kompensasjon: – Vi dør

Saken oppsummert: Mange av de som jobbet i oljeindustrien på 60, 70 og 80-tallet har alvorlige helseplager som direkte konsekvens av jobben.

Arbeiderne var ofte utsatt for helseskadelige forhold uten tilstrekkelig beskyttelse eller kunnskap om risikoene.

I desember 2022 ble det bestemt at oljepionerene skulle få kompensasjon for kjemikalieskader, men regjeringen har enda ikke utbetalt disse pengene.

Frp-leder Sylvi Listhaug krever at regjeringen får fortgang i erstatning til skadde oljearbeidere.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med kompensasjonsordningen, og vil komme tilbake til Stortinget så snart saken er ferdig behandlet.

Flere oljepionerer har uttrykt skuffelse over regjeringens håndtering av saken, og påpeker at flere av de berørte arbeiderne dør før de får sjansen til å få kompensasjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Rundt 600 oljepionerer møttes torsdag på energimessa ONS i Stavanger.

Korpsmusikk, innslag og en to og en halv meter lang kake. Alt for å hedre de som startet det norske oljeeventyret.

Men mange sitter med blandede følelser. Deriblant Jan Terje Biktjørn.

– Noen har jo ikke mulighet til å være her. Andre lever ikke lenger, sier han.

Jan Terje Biktjørn følger med på arrangementet som holdes for oljepionerene. Men det er ikke bare glede han kjenner på. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Stortinget har bestemt at oljearbeidere som har blitt varig syke eller fått skader, skal få økonomisk kompensasjon. ALF Offshore krever at denne blir på opptil 7,7 millioner kroner.

Kontakt med skadelige stoffer

Mange av de som jobbet i oljeindustrien på 60, 70 og 80-tallet har blitt sjuke. Ikke nødvendigvis på grunn av alderdom, men fordi de var utsatt for helseskadelige forhold uten tilstrekkelig beskyttelse eller kunnskap om risikoene.

HMS-reglene ute på plattformene var nemlig ikke like strenge som de er i dag.

Oljearbeiderne jobbet ofte med dårlig verneutstyr og i tynne kjeledresser som ble gjennomtrukket av oljesøl.

Biktjørn har selv problemer med sentralnervesystemet. Han har i tillegg fått slag og flere infeksjoner som direkte konsekvens av jobben i olja.

Flere oljepionerer møtte Frp-leder Sylvi Listhaug på ONS. Fra venstre: Bjarne Kapstad, Tord Lillehavn, Jan Terje Biktjørn, Jan Birger Årsland, Hans Marwoll, Øyvind Myrene, Sylvi Listhaug og kona til Myrene. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Måtte slutte som 44-åring

NRK har møtt flere oljepionerer.

– Det var kjekt i begynnelsen helt til vi ble syke. Vi har møtt enormt med motstand, sier Bjarne Kapstad.

Som 32-åring begynte han å få dårligere hukommelse og startet å skjelve og stamme.

Bjarne Kapstad foran messeområdet på ONS i Stavanger. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Øynene og nesa rant en del, så jeg fikk fortalt at det var på grunn av allergi. Jeg tok allergitabletter og fortsatte å jobbe i Nordsjøen.

– Det var et nederlag uten like. Det første året reiste jeg på hytta så ikke naboene skulle se jeg gikk hjemme.

Simon Elias Bogen / NRK Øyvind Myrene Skader på nervesystem (polynevropati) og hjerne. Kreft i endetarmen. Simon Elias Bogen / NRK Jan Birger Årsland Problemer med skjelettet og hukommelsen. Har nerveskader og klarer ikke bevege seg skikkelig. – Hadde du ikke hatt mot, hadde ikke vi vært her i dag, sier han. Simon Elias Bogen / NRK Jan Terje Biktjørn Problemer med sentralnervesystemet. Han har også fått slag og flere infeksjoner. Simon Elias Bogen / NRK Tord Lillehavn Knakk ryggen etter at stoffer og kjemikalier spiste opp skjelettet. Ble seks centimeter kortere, fikk beinmargskreft og nyresvikt.

Fikk beinmargskreft: – Sterke smerter

Hans Marwoll oppdaget for fem år siden at noe skjedde med blodet hans.

– Jeg hadde dødelig beinmargskreft.

Oljepioner Hans Marwoll sier han ofte får beskjeder om at tidligere kollegaer dør på grunn av sykdom forbundet med kjemikalier etter jobb i olja. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han fikk beinmargstransplantasjon og ble bra igjen. Men i etterkant har han fått bivirkninger av medisiner og cellegift.

– Beina miner er ødelagt, og jeg har mye sterke smerter. Livskvaliteten min er det ingenting igjen av i forhold til det det var, sier han.

Ble lovet penger som ikke har kommet

I desember 2022 var stemningen annerledes blant oljepionerene.

Sjampanjen spratt. Det ble det nemlig bestemt at oljepionerene skulle få kompensasjon for kjemikalieskader.

Men pengene er enda ikke utbetalt.

– Vi dør. Skal vi få noe glede av kompensasjonen må vi snart få det mens vi ennå er på jorda, sier Kapstad.

Listhaug: – Urimelig behandling

Frp-leder Sylvi Listhaug krever at regjeringen får fortgang i erstatning til skadde oljearbeidere

– Dette er en fullstendig urimelig behandling av de som ofret helsa og som var avgjørende for velferdssamfunnet vårt slik vi kjenner det, sier hun.

Bjarne Kapstad og Hans Marwoll sammen med partileder i Frp, Sylvi Listhaug. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Hun krever at regjeringen senest innen statsbudsjettet neste år legger fram en ordning som setter i gang kompensasjon.

– Flere må få sin rettmessige oppreisning for innsatsen de har gjort og skadene de har blitt påført før de dør. For noen er det for sent.

Ikke ferdig behandlet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med kompensasjonsordningen.

Til NRK skriver statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) at han har forståelse for at det ønskes en rask konklusjon.

– Regjeringen vil følge opp saken og komme tilbake til Stortinget så snart saken er ferdig behandlet fra departementets side.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). Foto: Bjarte Johannesen / Bjarte Johannesen

Færre og færre som kan få kompensasjon

Oljepionerene er skuffa over regjeringen.

– At de kan gjøre dette mot de som har fått i stand det samfunnet og velferden vi har i dag, er uakseptabelt, sier Hans Marwoll.

Bare denne uka har tre oljepionerer dødd, sier han.

Bjarne Kapstad følger opp:

– Det begynner å bli tynt i rekkene.

Reaksjon i salen

Stortingspresident Masud Gharahkhani snakket til oljepionerene på ONS. I talen sa han det var en skam at de ikke har fått den erstatningen som de burde hatt.

Idet han sa dette kunne man høre tydelig mumling i salen og et «oi» fra Kapstad.

Fra arrangementet for oljepionerene på energimessa ONS torsdag. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det gjorde inntrykk på meg. Jeg føler det var et løft for oss.

Stortingspresidenten sier historiene til Kapstad og andre gjør sterkt inntrykk.

– Jeg håper det kommer en rask avklaring. Det har vært et enstemmig storting. Det handler om å se mennesker som har sørget for at vi har blitt det landet vi er i dag.