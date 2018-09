– Nordsjøen er jo alle gutters drøm, sier Vetle K. Sedberg.

23-åringen har i lang tid ønska å jobbe offshore, men er en av mange unge som i 2016 ikke fikk jobb etter endt læretid på grunn av oljekrisen.

To år er gått siden han sist gikk i lære på verftet i Egersund, helt sør i Rogaland.

– Det er kjempekjekt å være tilbake. Med ett fagbrev ekstra stiller jeg sterkere, og er mer attraktiv hvis det blir nok en nedtur i oljeindustrien, sier 23-åringen som nå tar fagbrev innen produksjonsteknikk.

– Kravene til å ha mer utdanning er mye høyere i dag. Men, så har også mulighetene i arbeidslivet blitt flere, sier Audun Pedersen. Foto: Marte Skodje / NRK

Det er flere unge som gjør som Sedberg.

Tryggere med dobbelt fagbrev

– Trenden med flere fagbrev er tydelig, sier produksjonssjef ved verftet Audun Pedersen.

Pedersen mener de unge er mer ambisiøse, enn det de unge var før.

– Før tok den tradisjonelle lærlingen ett fagbrev og var stort sett fornøyd med det. I dag er behovet for å ha flere ben å stå på mye større, og du er da sikrere å være i jobb, sier Pedersen.

Audun Pedersen, produksjonssjef, Aker Solutions. Han har jobbet ved verftet i 32 år. Foto: Marte Skodje / NRK

Elleve av de totalt 28 lærlingene, som i dag jobber ved verftet i Egersund, har ett eller to fagbrev fra før.

– Det er tidvis konkurranse om jobbene, så det er greit å kunne litt av hvert, sier Lars Stene (25).

Stene har jobbet fast på verftet i flere år.

Nå vil 25-åringen spe på med kompetanse, og tar fagbrev nummer to. Denne gang skal han lære seg industrioppmåling.

– Det er nødvendig at vi utvikler oss og får mer kompetanse og breiere kompetanse på det vi holder på med, sier Stene.

Ruster seg for en ny krise

Ifølge Utdanningsdirektoratet har rundt halvparten av alle søkere fått læreplass.

Direktoratet har ikke tall på hvor mange som tar flere enn ett fagbrev, men på NAV ser de en klar tendens.

– Utdanning i det hele tatt, blir viktigere og viktigere, sier Truls Nordahl, seniorrådgiver i NAV.

Truls Nordahl jobber i dag som seniorrådgiver ved NAV Rogaland. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Han er med i regjeringens utvalg for etter- og videreutdanning.

– De som fullfører et læreløp har mye større muligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er et skrikende etterspørsel etter unge med fagbrev nå, sier Nordahl.

Han tror det er smart å ha mer en ett fagbrev.

– Oljesmellen har ført til at folk tar mer utdanning, for å gradere seg selv mot ledighet i fremtiden. De tar flere fagbrev, men også høyere utdanning, sier Nordahl.