Oljekrise gir millioner til kulturbygg – men bare i vest

Murmester Karl Johnny Mageland bygger grue på gamlemåten inne i hovedhuset på Audamotland. Han er en av mange håndverkere som er sysselsatt med tiltakspenger til museene. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

På museumsgården Audamotland i Hå er det hektisk byggeaktivitet. Her bruker Jærmuseet 4,7 millioner kroner som de har fått fra regjeringens tiltakspakke.

Siden mai i fjor har fire snekkere og to lærlinger restaurert alt fra låve, til hestestall, hønsehus og kårbolig.

– Vi skal ha bygninger som er vitnesbyrd om hvordan folk levde og bygde her før i tida. Det er kostbart, og dette er kjærkomne penger fra staten, sier avdelingsdirektør Hans Dybvad Olesen ved Jærmuseet.

Over 200 tiltaksmillioner

Også kulturen får sin del av regjeringens tiltakspakker for å skape sysselsetting på det oljekriserammede Vestlandet.

Til sammen 233 millioner kroner går til vedlikehold og utbygging av kulturhistoriske bygninger, teater, museer og kirker på Vestlandet på statsbudsjettene for 2016 og 2017.

På Jærmuseet skal et nytt underjordisk magasin bygges for penger fra tiltakspakken. Foto: Illustrasjon

Museer i Rogaland og Hordaland har fått mest, og pengene går både til vedlikehold av museenes kulturhistoriske bygninger, men også til nye prosjekter, som nytt underjordisk magasin ved Jærmuseet, nytt magasin til Norsk Oljemuseum i Stavanger, nyoppusset foajé ved Rogaland Teater, og ny basisutstilling ved Bryggen museum i Bergen.

Resten av landet sakker akterut

– Vel og bra, men det finnes et stort behov for vedlikehold også i andre deler av landet. For vår del handler det om flere titalls millioner kroner, sier fungerende direktør ved Anno Museum i Hedmark, Stig Hoseth.

En klimarapport fra museumsnettverkene som ble lagt fram i januar viste at halvparten av de 5000 kulturhistoriske bygningene som norske museer eier, trenger vedlikehold, og forfallet øker i takt med et våtere og tøffere klima.

Bare Anno Museum alene har ansvar for 500 kulturhistoriske bygninger i Hedmark, og Hoseth sier museet trenger flere titalls millioner kroner til vedlikehold.

Fikenblad fra regjeringen

Heller ikke kirkene er fornøyd, selv om Regjeringen har gitt 25 millioner kroner til vedlikehold av ni kirkebygg på Vestlandet.

FORFALL: Flere norske kirker blir ikke vedlikeholdt godt nok. Dette bildet er fra Immanuels kirke i Halden. Foto: Jon Veflingstad

– Med et påvist etterslep i vedlikehold på inntil 12 milliarder kroner, kommer vi ikke langt med dette, sier kommunikasjonssjef Øyvind Håbrekke i KA, Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

– Staten må på banen, slik Stortinget har bedt om, og komme med en strategi som viser at staten tar ansvar for kirker med nasjonal verdi. Denne potten er et "fikenblad" fra regjeringen, for å skjule at de rett og slett ikke har levert, mener Håbrekke.

I en e-post til NRK svarer statssekretær Bård Folke Fredriksen at Kulturdepartementet jobber med en lov for tros- og livssynssamfunn, og at ansvaret for kirkebygg, som nå ligger hos kommunene, vil bli vurdert i den anledning.