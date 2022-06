Oljekompromiss på bordet i LO

LO-kongressen prøver nå å finne eit kompromiss når det gjeld framtidig oljeleiting på norsk sokkel. Fleire LO-forbund ønskjer stans i ny oljeleiting, noko industriforbunda, som fryktar for arbeidsplassane sine, er imot. Kompromissforslaget som nå er lagt fram seier at nye utbyggingar må vera økonomisk- og klimamessig berekraftige. Det betyr at delar av oljeressursane på norsk sokkel vert liggjande urørte.

LO-kongressen skal stemme over forslaget seinare i dag.