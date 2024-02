Oljeinvesteringane blir større i 2024. Kan bety at renten holder seg høyere enn ventet.

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 244 milliarder kroner i 2024. Dette er 5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsanslaget for 2024 indikerer nå en vekst på rundt 30 prosent fra året før når vi sammenlikner med tilsvarende anslag gitt for 2023 for et år siden. Det viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Sjokkerende stor økning

– Når vi har sett de siste målingene har vi vært nærmest sjokkert over hvor mye oljeinvesteringene er oppjustert, sier sjeføkonom i SR-Bank, Kyrre Knudsen.

Både i høst og til jul var signalene såpass sterke at Norges Bank brukte det som begrunnelse for å oppjustere rentebanen, sier Knudsen.

– Nå er anslagene justert opp ytterligere og mer enn ventet. 5 prosent oppjustering er ganske heftig, slår han fast

Kan få konsekvenser for rentene i landet

– Dette betyr høyere rente, og det er ikke utenkelig at Norges Bank vil bruke dette i begrunnelsen for sin rentebane, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen.

-Anslagene fra 2025 er også rekordhøye. Det bekrefter at aktiviteten kommer til å vare i flere år, sier han.

Flere detaljer om oljeinvesteringene framover

De utførte investeringene i 2023 endte på 215 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en oppgang på om lag 22 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2022.

Priser på investeringsvarer har ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økt med hele 10,5 prosent fra 2022 til 2023, slik at volumveksten på investeringene i 2023 er klart lavere enn den nominelle veksten som måles i denne statistikken.