Oljefunn i Nordsjøen

Selskapet Aker BP har gjort et mindre oljefunn, opplyser Oljedirektoratet. Funnet blei gjort på Langfjellet, øst for Frigg-feltet. Foreløpige beregninger viser at oljefunnet er på mellom fire og 12 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.