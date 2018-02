Oljeflak i Karmsundet

Et oljeflak med en lengde på én nautisk mil strekker seg nordover i Karmsundet, melder Haugesunds Avis. – Foreløpig avventer vi tilbakemelding fra lokalt brannvesen for å se hvilke tiltak som må til. Det kan være snakk om at det bare er ubetydelig forurensing, men Kystverket er informert og har begynt å forberede seg, opplyser vaktleder i brannvesenet Torgrim Jørgensen til avisa.