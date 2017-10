Oljebransjen: Budsjettet viser hvor viktig oljeinntektene er

I neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, etter det NTB erfarer.

Bransjeorganisasjonen mener at økt oljeproduksjon sørger for at det blir mindre velferdskutt.

– Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten. Selv små endringer i produksjonen vil ha stor betydning for hvor store endringene må være på andre områder, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han mener det er det er nødvendig å ruste oss til utfordringene som kommer for norsk økonomi som følge av økte utgifter til en aldrende befolkning.

– Produksjon av olje og gass i Norge er avgjørende for å lette omstillingene og unngå kutt i viktige velferdsordninger, sier han.