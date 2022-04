Oljebransjen treng 17.500 nytilsette fram mot 2026

Ein ny rapport frå Norce viser at olje- og gassnæringa har behov for mange tusen nytilsette fram mot 2026. Dette er på grunn av endring i aktivitet og stor aldersavgang. Organisasjonen meiner det er gode moglegheiter for å få seg jobb for unge som tar relevant utdanning.