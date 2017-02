Oljearbeidere til helsesektoren

Arbeidsledige oljearbeidere søker seg over i helsektoren- enorm interesse i Stavanger for prosjektet Menn i helse. Arbeidsledige oljearbeidere i Rogaland søker seg nå over i helsesektoren. I dag startet prosjektet Menn i Helse i Stavanger. 161 menn møtte fram for å kjempe om de 30 plassene som kan føre fram til fagbrev i helsefag.