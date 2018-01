– Vi mener dommen ikke er korrekt på dette punktet. Den blir derfor anket, sier Kapstads advokat, Svein Drangeid. Tingretten har lagt til grunn at det ikke er en sammenheng mellom hans løsemiddelskade og svimmelhet.

I 20 år var Kapstad kranmekaniker på Ekofisk i Nordsjøen. På jobb ble han eksponert for løsemidler og kjemikalier. Han mener disse stoffene er årsaken til helseproblemene. Han er fortsatt preget av svikt i nærhukommelse, konsentrasjonsevne, svimmelhet og tretthet. I 15 år har han kjempet for yrkesskadeerstatning.

I dag kom dommen, Kapstad har tapt saken, men slipper å betale saksomkostninger. Forsikringsselskapet Tryg frifinnes.

Bjarne Kjell Kapstad og hans advokat Svein Drangeid i retten. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingen sammenheng

–Vi mener at det er en sammenheng mellom løsemiddelskaden og svimmelheten, og at dette har støtte i allmennmedisinsk oppfatning, så vi mener dommen ikke er korrekt, sier Drangeid.

– Det å bli ufør som 44-åring var et slag i trynet. Ingen hadde bruk for meg, fortalte Kapstad før rettsaken. Han hadde håpet på en annen dom.

Forsikringsselskapet fikk rett

Tryg sa i retten at Kapstad sine plager med svimmelhet og balanse skyldes MCS, altså at han er kjemisk intoleranse og ikke løsemiddelskadet. De mener MCS ikke kan gi grunnlag for yrkesskadeerstatning, og fikk støtte for dette i retten.

Jo Gjennestad var forsikringsselskapet Tygs advokat. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg har lest dommen, og registrerer at retten er enig med oss. Utover dette har jeg ikke noe å tilføre, sier Trygs advokat, Jo Gjennestad. Han sier videre at de får ta det som kommer om saken blir anket.

– Trist å høre

Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i ConocoPhillips, sa Stig Kvendseth ville ikke kommentere denne enekeltsaken da NRK først omtalte den. Men 10–15 tidligere oljearbeidere på Ekofisk krever korrekt erstatning for yrkesskade.

– Det er trist å høre at tidligere ansatte mener de er påført yrkesskader ved å arbeide på plattformene i Ekofisk-området, sa Kvendseth til NRK da.

I Norge er det en lovbestemt prosess for dem som mener seg yrkesskadet.

Kvendseth påpeker at de som er blitt yrkesskadet på Ekofisk, og der NAV har funnet en årsakssammenheng mellom arbeid og sykdom, har krav på erstatning.