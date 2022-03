Ole og Sylvi får bo sammen fordi de bor i «riktig» kommune

– Jeg må si vi har vært heldige, sier Ole Broholt. 89-åringen har bodd på Nannestad sykehjem siden desember. På dobbeltrommet bor også kona Sylvi Broholt.

Det er ikke en selvfølge.

De hadde vært gift i 62 år da de flyttet inn i omsorgsbolig i fjor sommer.

LYKKELIGE: Irene Broholt synes det er fint å se hvor godt foreldrene har det nå som de bor sammen igjen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Men Sylvi sin helse var for dårlig, og hun måtte etter hvert flytte til sykehjemmet.

Da ble Ole alene.

De kunne besøke hverandre, men hver gang de skulle si hadet ble det veldig tøft.

– Det var en veldig tung periode, forteller datteren Irene Broholt.

Eget rom for par

I utgangspunktet er ikke Ole Broholt sin helse avhengig av en sykehjemsplass, men Nannestad sykehjem har et eget rom satt av til par som ønsker å bo sammen, selv om det kun er den ene ektefellen som har et omsorgsbehov som gir rett på sykehjemsplass.

STORTRIVES: Ole og Sylvi Broholt har alt de trenger på rommet sitt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Nannestad kommune er én av kun 18 kommuner som har samboergaranti i sine lokale forskrifter om rett til opphold på sykehjem.

NRK har tidligere skrevet flere saker om Sverre Solli (96) på Karmøy som ikke fikk flytte på sykehjem med kona fordi han ikke var syk nok.

Virksomhetsleder for helse i Nannestad, Elin Teslow, er overrasket over at hennes kommune er en av få som vektlegger samboergarantien.

OVERRASKET: Elin Teslow, virksomhetsleder i Nannestad. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Det er ikke ofte de må ta i bruk garantien, men det er en god trygghet mener hun.

– Jeg synes det er veldig fint å kunne ha muligheten for det. Fordi det er helsefremmende for enkelte å kunne bo sammen, sier Teslow.

– Burde vært en folkerett

Eldreombudet reagerer på at så få kommuner har en uttalt samboergaranti.

ELDREOMBUD: Bente Lund Jacobsen. Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombodet

– Det burde vært en folkerett at man har en samboergaranti i alle norske kommuner i dag. Og det skulle bare mangle at man ikke skulle få bo sammen på slutten av livet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Hvis du kunne valgt. Ville du bodd i en kommune med samboergaranti i sine lokale forskrifter eller en hvilken som helst kommune med tanke på at vi har en nasjonal forskrift?

– Sånn den blir håndhevd i dag er det klart at de fleste sikkert ville valgt én av de 18 kommunene, sier Jacobsen.

I Norge har vi lover og forskrifter. Når kommunene skal bestemme hvem som skal få sykehjemsplass må de følge disse.

For eksempel står det i pasient- og brukerrettighetsloven at alle innbyggere har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Så har vi en nasjonal forskrift som vi kaller verdighetsgarantien, der det blant annet står at de som ønsker det skal få bo sammen. Denne kalles samboergarantien og var ny i 2020.

I tillegg er kommunene pålagt å ha egne lokale forskrifter. Her finner man kriteriene for å få sykehjemsplass.

Og i Nannestad kommune sine står det blant annet at eldre ektefeller og samboere som ønsker det, skal gis mulighet til å bo sammen på sykehjemmet. Selv om bare den ene parten er syk og har fått vedtak om langtidsplass.

Ektefellen som ikke oppfyller kriteriene om sykehjemsplass må minimum ha behov for hjelp i hjemmet.

Dermed fikk også Ole plass og kunne flytte sammen med kona si igjen.

– For meg er det veldig viktig at vi kan bo sammen, sier Ole Broholt.

Kommunene må lære av hverandre

Da samboergarantien kom inn i den nasjonale forskriften var utgangspunktet et representantforslag fra blant annet nåværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statssekretær: Ellen Rønning-Arnesen (Ap). Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

NRK har bedt Kjerkol svare på spørsmål om forskriftstillegget hun selv foreslo. Men i stedet svarer statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

– Verdighetsgarantien gjelder for alle kommuner, så må de tilpasse sine tjenester sånn at de etterlever det, sier hun.

– Har forskriften en selvstendig relevans?

– Absolutt, jeg vil si verdighetsgarantien er veldig viktig for hvordan man innretter tjenestene sine. Min største oppfordring vil være at man lærer av hverandre, og ser til de gode modellene som virker, sier Rønning-Arnesen.

UT PÅ TUR: Ole og Sylvi Broholt har alltid likt å gå tur. På sykehjemmet er de ute på tur hver dag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Irene Broholt er glad for at de bor i Nannestad kommune.

– Når du ser tilfeller der man må vente et år på å få plass, så har vi vært kjempeheldige. Mor og far trives veldig godt. Hun blomstrer og hans oppgave i livet er å ta vare på henne, sier Irene Broholt.

Som når de går den daglige turen. Sylvi i rullestolen med ektemannen like bak.

– Vi går tur hver dag. Det har vi alltid gjort sammen, sier Ole Broholt.