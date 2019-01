Ole Geir forsvant i 2015 – nå kan han være funnet

Det var bygningsarbeidere som torsdag fant den døde mannen som lå skjult inni veggen, høyt oppe i et bygg i Langgata 72 i Sandnes.

Han bar preg av å ha ligget der lenge, trolig i flere år, ifølge politet.

Sør-Vest politidistrikt har tidligere gått ut med at det ble funnet et ID-kort på den avdøde, men har ikke villet gi flere opplysninger om kortet og eieren.

NRK vet at det var et bankkort tilhørende Ole Geir Hodne Viste som ble funnet i klærne til den døde personen. Hodne Vistes pårørende er også informert om dette.

Her blir den døde mannen fraktet ut fra bygningen i Sandnes sentrum hvor han ble funnet for fire dager siden. Foto: Tommy Ellingsen / NTB scanpix

Bankkortet til Hodne Viste ble sist brukt i Stavanger 16. juni 2015. Vitner mener å ha sett ham i Sandnes neste dag.

Der stanser alle spor etter mannen som på dette tidspunktet var 36 år.

Ulykke eller drap?

Lone Wickstrøm, leder av personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, sier at politiet fortsatt ikke har en sikker identitet på den døde mannen.

De venter på svarene fra obduksjonen som ble gjennomført fredag.

NRK vet at mannen ble funnet på en slik måte i veggen at politiet ikke kan utelukke at vedkommende har ramlet ned gjennom et hulrom fra loftet, og så blitt sittende fast.

Politiet etterforsker samtidig en annen teori som går ut på at mannen kan ha blitt drept, og plassert på funnstedet av andre.

Lone Wickstrøm, seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Julia Horn / NRK

– Vi etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall på grunn av omstendighetene rundt funnet. Etterforskningen vil vise om det har skjedd noe kriminelt eller ikke. Det er for tidlig å konkludere, sier Lone Wickstrøm.

Ønsker tips om bygget

Ifølge opplysninger politiet sitter på, har bygningen stått tom i 7-8 år.

– Vi kartlegger nå hvilke aktiviteter det har vært der de siste årene. Hvis noen har sett aktivitet i huset de mener politiet bør ha kjennskap til kan de melde dette til politiet, sier avsnittslederen.

Åtte måneder etter forsvinningen var saken tema i programmet Åsted Norge på TV2.

I sendingen sa daværende etterforskningsleder Alf Kåre Sola i Stavanger-politiet at de ikke trodde Ole Geir Hodne Viste hadde forsvunnet frivillig, men at han enten var utsatt for en straffbar handling eller en ulykke.

Fant eiendeler i oppbvevaringsboks

De siste elektroniske sporene etter Ole Geir viser at han 16. juni 2015 tok ut 6800 kroner fra en minibank hos 7-Eleven i Jernbaneveien i Stavanger sentrum klokken 15.45.

Sju og en halv time seinere ble kortet brukt for siste gang til å betale for en oppbevaringsboks inne på jernbanestasjonen, et par hundre meter fra 7-Eleven.

I boksen fant politiet Ole Geirs ryggesekk, et telt, sovepose og toalettsaker.

Natt til onsdag 17. juni mener politiet at Ole Geir skal ha vært i en bolig på Storhaug i Stavanger.

Seinere den dagen hevder to vitner å ha sett ham i Sandnes mellom klokken 12 og 15.

I TV2-programmet opplyste Alf Kåre Sola at politiet hadde avhørt 45 vitner i de åtte månedene som hadde gått siden forsvinningen.