Økt mobbing på Fjelltun og i hele landet

15,8 prosent av elevene i 7. trinn på Fjelltun skole i Strand sier at de opplever mobbing på skolen, skriver Strandbuen. Det er tall fra elevundersøkelsen for fjoråret som viser dette. I 2022 var andelen på 11 prosent på Fjelltun. For hele landet viser elevundersøkelsen i fjor at cirka 10 prosent av elevene har opplevd mobbing det siste året. I 2022 var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent.