Økt belegg og dyrere rom

Både hotellbelegget og hotellprisene har økt i Stavangerregionen fra juli i fjor til juli i år. Det viser en analyse fra Wiederstrøm Hotel Consulting. Mens belegget i de tre første ukene i juli i fjor var på 55,5, prosent er belegget i år 58,4 prosent. Prisen for et hotellrom uten frokost og moms, var på 1144 kroner i gjennomsnitt. Dette plasserer Stavanger på 12. plass blant 13 store norske byer, og langt bak Kristiansand der gjennomsnittsprisen for et rom er over 1900 kroner. Også hotellene i Haugesund har økning i både belegg og priser, skriver analysebyrået i en pressemelding.