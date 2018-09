Økokrim: – Loai Deeb må dømmes til fire år og seks måneders fengsel

I Stavanger tingrett la statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim ned påstand om at Loai Deeb, den tidligere lederfiguren i Global Network for Rights and Development (GNRD), skal dømmes til fire år og seks måneders fengsel.

– Det er underslaget, kombinert med hvitvaskingen som må telle mest i straffeutmålingen. Deebs omfattende bruk av falske dokumenter er blant de momentene som må tillegges vekt, sa statsadvokaten.

Økokrim legger legger også ned påstand om at det skal inndras noe mer enn 10 millioner kroner fra Deeb, hvorav åtte millioner kroner skal dekke tap i GNRDs konkursbo.

– Hvem spilte?

– Hovedspørsmålet i denne straffesaken er følgende: Hvem spilte bort GNRDs penger?

Tiltalen mot Loai Deeb Ekspandér faktaboks Underslag av 10 millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt på pengespill på internett.

Hvitvasking. Politiet mener underslaget ble skjult ved å regnskapsføre utgiftene som et drikkevannsprosjekt for afrikanske flyktninger.

Menneskesmugling ved å ha hjulpet en iransk mann til å få opphold i Norge ved å gi han en fiktiv jobb i GNRD.

Falsk forklaring i forbindelse med iranerens arbeidsforhold i Norge.

Forfalskning av en sponsorkontrakt, en avtale, en regnskapsrapport til FN og en reisebekreftelse.

Brudd på tolloven ved å innføre gull og smykker for rundt 800.000 kroner uten å fortolle dem Loai Deeb nekter straffskyld på alle punkter.

Slik innledet statsadvokaten sin prosedyre tidligere på dagen..

– Retten kan trygt legge til grunn at det var Loai Deeb som spilte, svarte Ziesler Berge på sitt eget spørsmål.

Økokrim, ved statsadvokat Joakim Ziesler Berg, til høyre, mener Deeb har fått fabrikkert sine motbevis i retten. Foto: Christine Svendsen / NRK

Han argumenterte med at det ofte ble spilt fra Deebs konto og GNRDs konto samtidig, og at mesteparten av gevinstene ble overført til Deeb selv.

– Allerede i det første avhøret konfronterte vi ham med at han hadde spilt for 17 millioner kroner, noe han ikke reagerte på den gangen. I retten har han derimot hevdet å ha spilt for 3–4 millioner kroner. Det er oppsiktsvekkende at han ikke den gangen skulle ha oppdaget at nær 15 millioner kroner var forsvunnet, fortsatte Ziesler Berge.

Statsadvokaten tegnet et bilde av en sjarmerende og engasjert norskpalestiner med et stort nettverk i Midtøsten, men som inntil 2013 hadde en beskjeden økonomi.

– Spilte bort enorme summer

– Så kom det plutselig inn store penger til GNRD. Hvor disse pengene kom fra og hvorfor er usikkert. Men Deebs forklaring om store, egne konsulentinntekter, står ikke til troende, mente statsadvokaten.

Han fortsatte med å vise til Deebs store spilleproblem.

– Deeb spilte bort enorme summer, både av egne midler og over 10 millioner kroner av GNRDs penger.

Loai Deeb har i tingretten forsøkt å dokumentere at spillkontoen hans må ha vært hacket. Deeb mener blant annet at israelsk etterretning står bak.

Tiltalte Loai Deeb, til høyre, sammen med sin forsvarer Kjell M. Brygfjeld. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I retten la den tidligere bistandstoppen fram dokumentasjon på at det ved en rekke anledninger ble utført spill fra GNRDs konto på IP-adresser hvor han selv ikke kunne ha befunnet seg på det aktuelle tidspunktet.

– Verdiløse IP-adresser

Statsadvokat Joakim Ziesler Berge sådde i prosedyren sterk tvil om sannhetsgehalten i Deebs dokumentasjon.

– IP-adresser som analyseres så langt i ettertid er verdiløse for å kunne gi en sikker plasseing innen et land, hevdet statsadvokaten.

Les om bakgrunnen her: Norsk bistandssjef fikk støtte fra palestinsk etterretning

– Dette er en veldig spesiell sak for oss. Det er sjelden at vi får så mange beviser over bordet fra motparten underveis i en rettssak. Vanligvis kommer det en begjæring om mer etterforskning.

Teamet fra Økokrim i Stavanger tingrett. Foto: Christine Svendsen / NRK

Økokrim mener Deeb har fått laget bevis etter hvert som han fikk behov for dem.

– Det er verdt å merke seg at bevisene stort sett kommer fra Egypt, Deeb har gode kontakter, og det er påfallende at Deeb kom med dette så seint som mulig for å unngå å få det etterforsket. Bevisene må derfor tillegges liten verdi, mente statsadvokat Joakim Ziesler Berge.

Advokat Kjell M. Brygfjeld, Loai Deebs forsvarer, holder sin prosedyre fredag.