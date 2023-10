– Hadde jeg stilt meg bakerst i den offentlige helsekøen, hadde jeg vært invalid i dag.

Det sier Helene Ommundsen (68) fra Stavanger mens hun ser opp fra kontorpulten på arbeidsplassen.

Vinteren 2022 oppsøkte hun helsevesenet med en vond hofte, men fikk beskjed om å avvente operasjonen noe.

Men da sommeren kom, hadde hun så store smerter at hun måtte bruke krykker.

– Jeg ble bare verre og verre og lå våken om nettene og fikk ikke sove.

Løsningen ble å kontakte det private sykehuset Aleris noen måneder senere. Her viste røntgenbildene ben mot ben, og det hastet med operasjon.

Helene Ommundsen (68) er tilbake i jobb etter hofteoperasjonen hos den private aktøren Aleris i Stavanger. – Jeg synes synd på de som ikke kan betale selv. Veldig mange lider, sier hun. Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Men på dette tidspunktet hadde Helse Vest avsluttet samarbeidsavtalen med Aleris og de andre private aktørene i regionen.

Ommundsen kunne ikke lenger bli operert på den offentlige kvoten.

Rykket tilbake i køen

Resultatet ble at hun rykket tilbake i den lange, offentlige køen. Hun var ikke den eneste.

670 pasienter mistet behandlingstilbudet hos den private aktøren da avtalen ble kansellert.

Ommundsen valgte å bruke sparepengene sine og betale 130.000 kroner for å få operert hoften.

– Jeg klarte ikke mer, det var veldig smertefullt. Jeg kunne heller ikke gå. Livet mitt var veldig begrenset, sier hun.

Antall pasienter i den offentlige helsekøen har økt med 42 prosent i løpet av de siste sju årene.

I 2016 sto 175.00 pasienter i helsekø, mot i 250.000 i 2022, viser tall fra Helsedirektoratets Nasjonale kvalitetsindikator.

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til påbegynt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten var 58 dager i 2016, mot 68 dager i 2022.

Det er somatiske pasienter som må vente lengst. De må vente 71 dager i snitt.

Fredag legger Støre-regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024.

– De private sykehusene har kapasitet

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i NHO Geneo (helsenæring, velferd og oppvekst) forventer tiltak for å kutte helsekøer gjennom økt samarbeid med private sykehus.

Administrerende direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem. Foto: Anne Elisabeth Næss / Anne Elisabeth Næss

– Pasienter står i en unødvendig kø i årevis. Dette koster den enkelte en dårligere livskvalitet og dårligere helse. I tillegg vet vi at kostnadene for samfunnet er betydelige, sier hun.

Hun mener at det bør tas nye grep med et privat og offentlig samarbeid der pasientens beste er i fokus.

– Vi vet at presset på sykehusene er helt enormt, og vi mener det er helt nødvendig med en øremerking av pengene på sykehusbudsjettene.

Hun påpeker at de private sykehusene har en stor kapasitet som kan stille opp umiddelbart.

– Men da må vi også forvente at regjeringen legger til rette for konkrete avtaler.

Vil fase ut de private aktørene

Regjeringen har signalisert at de vil fase ut de private aktørene av den offentlige helsetjenesten. Høsten 2022 ble der nedsatt et utvalg som skal se på hvordan dette skal skje.

– Vi ser at helseforetakene har tatt signalene. Konsekvensene blir rekordlange ventetider, sier Anita Tunold, direktør i Aleris.

Aleris tilbyr helsetjenester i hele landet, både private og offentlige, men det er den private andelen av tjenestene som vokser.

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris. Foto: Aleris

– Vi opplever at helseforetakene kjøper færre tjenester hos oss til tross for at behovet er der, og at det er lange ventelister. På områder der vi har spisskompetanse og kan hjelpe, for eksempel innen ortopedi og gynekologisk kirurgi, er det ventetider opp mot to år, sier Tunold.

De rekordlange ventetidene ved de offentlige sykehusene gjør at Aleris har hatt 35 prosent flere private pasienter så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er glade for alle pasienter som velger å komme til oss, men skulle gjerne hjulpet enda flere pasienter på vegne av de offentlige sykehusene, slik at det ikke blir pasientens lommebok som avgjør om de får behandlingen de trenger. Her kan Aleris bidra til å stanse utviklingene mot en todelt helsetjeneste som ingen ønsker seg, sier Tunold.

Statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de er positive til samarbeid med private aktører, så lenge dette skjer på vår felles helsetjeneste sine premisser.

Statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Vi ønsker ikke at private aktører skal kunne etablere seg fritt og tappe lokalsykehus for ressurser.

Han peker på at de regionale helseforetakene har et utstrakt og godt samarbeid med private aktører.

I 2023 har de planlagt for kjøp av tjenester for om lag 16 milliarder kroner.

Tilbake på jobb

Ommundsen var sykemeldt i perioder før operasjonen. Etter operasjonen har hun et godt liv uten smerter, og hun er tilbake på jobb.

Men hun reagerer på at det offentlige valgte å si opp avtalen med det private sykehuset når de ikke hadde mulighet til å hjelpe henne og andre i samme situasjon.

– Jeg synes jo synd på de som må betale det selv, fordi det er ikke alle som har anledning. De blir sykere og sykere og sykemeldte til slutt. Det går til syvende utover det offentlige, mener hun.