Økning i antall gjester på Kirkens Bymisjons julefeiring

I overkant av 570 mennesker var til stede på julaften på Clarion Hotell Stavanger, i regi av Kirkens Bymisjon.

Av disse var det 122 barn og unge, og rundt 80 frivillige. Til tross for flere arrangement rettet mot barnefamilier i år i Stavanger er dette en økning fra i fjor, skriver Kirkens Bymisjon i en pressemelding.

– Fra før pandemi og til i år har vi opplevd en økning, særlig blant barn og unge, men barna kommer jo ikke alene. Vi anser økningen som en konsekvens av at flere har mindre og sliter med å få endene til å møtes. Å invitere til julaften er en dyr affære selv for mindre familier, og da er det fint at flere finner veien til oss eller de andre arrangementene denne dagen, men politikerne må på banen, sier Wolden, sier Karen Wolden i Bymisjonen.

Arrangementet kunne ikke drevet uten frivillig innsats og bymisjonen er veldig takknemlige for innsatsen folk har lagt ned for å gi de som sliter en verdig jul.