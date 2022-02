Øker prisene til bøndene

Styret i Nortura vedtok i går kveld et ekstraordinært løft i engrosprisene på flere kjøttslag og egg for å demme opp for kostnadsveksten for bøndene, skriver Nationen.

Prisøkningen vil tre i kraft fra 28. februar, og skal bidra til å dekke inn kostnadsveksten på kraftfor, og det som ikke blir dekket inn gjennom kompensasjonsordningen for strøm.