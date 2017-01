Oilers større enn Viking FK

Stavanger Oilers omsatte for 106 millioner kroner i fjor, og er dermed større en Viking Fotballklubb, skriver Rogalands Avis. Oilers får et overskudd på fire millioner kroner i 2016. Fjorårets omsetning på 106 millioner kroner er rekord for Stavanger Oilers.