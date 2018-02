Oilers-spiller skifter beite

Oilers signerte tidligere i år canadiske Brock Trotter. Nå er løperen klar for svenske Björklöven, melder Expressen. Det skjer uten at canadieren har spilt en eneste kamp for Oilers. På grunn av lang saksbehandlingstid for arbeidstillatelsen hos UDI kom han aldri på isen i Stavanger.