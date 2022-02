Oilers snudde til siger

Ishockeylaget Stavanger Oilers låg under 1-2 til tredje og siste periode i heimekampen mot Storhamar. To seine scoringar signert Dan Kissel og Thomas Berg-Paulsen sørga for 3-2 siger og tre poeng. Med det er siddisane ni poeng føre tabelltoar Sparta Sarpsborg i Fjordkraft-ligaen.