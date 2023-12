Oilers slapp med skrekken mot tabelljumboen

Stavanger Oilers kom tidlig under mot Comet Halden, men snudde til slutt til 4-1-seier hjemme i eliteserien i ishockey tirsdag kveld.

Oilers fortsetter likevel på 3.-plass på tabellen. De ligger nå fem poeng bak Vålerenga på plassen over, og 17 poeng foran Sparta på 4.-plass.

Comet ligger på sin side helt sist i Eliteserien med bare åtte poeng etter 25 kamper.

Det skulle imidlertid bare ta tre minutter før Pelle Hedlund noe overraskende sendte tabelljumboen i ledelsen, en ledelse de ikke ga fra seg med det første.

For vertene brukte godt over en hel periode før Mathias Trettenes utlignet for Oilers, før Greg Mauldin fullførte snuoperasjonen på tampen av andre periode.

I tredje periode fortsatte Oilers målshowet da først Tristin Mathew Langan økte til 3-1, før Daniel Thomas Kissel fastsatte resultatet.

Før oppgjøret annonserte Oilers-talent Sander Husebø (20) at han legger opp som hockeyspiller etter en svak høstsesong.

– I første omgang trenger jeg å få det litt på avstand. Det skal jeg bruke tid på i julen. Så får vi se hva som skjer. Akkurat nå ser jeg for meg å jobbe en periode, kanskje ta noen fag eller se på muligheten for fagbrev som tømrer, sier Sander til oilers.no.